В Гааге начал работу Центр по расследованию военных преступлений на Украине, сообщает Reuters.

На открытии центра были президент Евроюста Ладислав Хамран, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, генпрокурор Украины Андрей Костин и другие высокопоставленные чиновники.

Карим Хан отметил, что вместе со своими коллегами находится на стороне правосудия, а открывшийся центр является независимым и объективным органом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал расследование разрушения Каховской ГЭС. Заявление украинского президента опубликовано на его сайте.

По словам Зеленского, представители МУС посетили Херсонскую область. Он добавил, что украинские правоохранители максимально вовлечены в процесс расследования и будут способствовать Международному суду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что «диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды». Он добавил, что она связана с тем, что «начав крупномасштабные действия... украинские силы не добились поставленных целей».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.