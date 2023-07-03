Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посла США Трейси заметили подающей знаки Кремлю в Москве

РИА Новости: посол США Трейси подавала знаки Кремлю из резиденции посла Британии в Москве

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Посол США в России Линн Трейси подавала некие знаки в сторону Кремля на балконе дома посла Великобритании в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В распоряжении агентства оказались фотографии, которые сделал житель Москвы, проезжавший по Кремлевской набережной 29 июня.

Собеседник РИА Новости рассказал, что в момент, когда он сделал фото, в резиденции посла Великобритании проходил прием. На балконе резиденции британского посла, предположительно, находилась Трейси, которая периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Мужчина успел сделать снимок из машины.

Очевидец отметил, что в последнее время активно интересуется международной политикой и знает, кто занимает пост посла США, поэтому он смог узнать Трейси на полученном снимке и решил передать кадры СМИ.

26 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял в интервью RT, что посол США в Москве Линн Трейси связывалась с российскими представителями в связи с попыткой мятежа в стране 24 июня и «передала сигналы», которые заключались прежде всего в том, что Соединенные Штаты не причастны к произошедшим событиями.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях