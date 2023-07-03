Посла США Трейси заметили подающей знаки Кремлю в Москве

Посол США в России Линн Трейси подавала некие знаки в сторону Кремля на балконе дома посла Великобритании в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В распоряжении агентства оказались фотографии, которые сделал житель Москвы, проезжавший по Кремлевской набережной 29 июня.

Собеседник РИА Новости рассказал, что в момент, когда он сделал фото, в резиденции посла Великобритании проходил прием. На балконе резиденции британского посла, предположительно, находилась Трейси, которая периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Мужчина успел сделать снимок из машины.

Очевидец отметил, что в последнее время активно интересуется международной политикой и знает, кто занимает пост посла США, поэтому он смог узнать Трейси на полученном снимке и решил передать кадры СМИ.

26 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял в интервью RT, что посол США в Москве Линн Трейси связывалась с российскими представителями в связи с попыткой мятежа в стране 24 июня и «передала сигналы», которые заключались прежде всего в том, что Соединенные Штаты не причастны к произошедшим событиями.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.