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Дмитрий Медведев написал статью о тектоническом разломе мира и путях его преодоления

Зампредседателя Совбеза РФ Медведев предупредил о тектоническом разломе мира

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Екатерина Штукина/РИА Новости

В статье зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева для «Российской газеты» отмечается, что тектонический разлом в понимании будущего между разными частями мира может только усугубиться. Политик предсказывает, что фаза противостояния будет продолжаться десятилетиями. Он также предупреждает о возможности ядерной апокалипсиса. По его мнению, это обусловлено, как минимум, двумя причинами.

Во-первых, Медведев отмечает, что мир находится в противостоянии, которое гораздо худше, чем во время Карибского кризиса, поскольку противники решили реально разгромить Россию, ведущую ядерную державу. Он называет их «конченными придурками», но предупреждает о серьезной угрозе.

Во-вторых, Медведев указывает на факт предыдущего использования ядерного оружия и отсутствие табу на его применение. Он считает, что это также является серьезной причиной для беспокойства.

В своей статье Медведев выражает тревогу по поводу ситуации в мире и предупреждает о возможных опасностях, связанных с ядерным оружием.

23 мая Медведев говорил, что вероятность «ядерного апокалипсиса» напрямую зависит от вида поставляемых Киеву вооружений. По его словам, чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий ядерного апокалипсиса.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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