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Папа Римский отреагировал на сожжение Корана в Швеции

Папа Римский Франциск заявил, что возмущен сожжением Корана в Стокгольме

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Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Франциск заявил, что возмущен инцидентом с сожжением Корана в Стокгольме. Об этом он сообщил в интервью эмиратской газете Al Ittihad.

«Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим», — сказал он.

Накануне страны — участницы Организации исламского сотрудничества призвали принять меры против повторных оскорблений символов ислама.

До этого МИД Швеции сообщал, что в стране усилят контроль за безопасностью и пограничный контроль после акции с сожжением Корана в центре Стокгольма.

28 июня в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжег Коран в ходе молитвы в священный для мусульман праздник Курбан-байрам. Отмечалось, что шведские полицейские разрешили провести эту акцию, хотя еще в феврале дважды отказывала ее организаторам.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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