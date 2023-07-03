Папа Римский отреагировал на сожжение Корана в Швеции

Папа Римский Франциск заявил, что возмущен инцидентом с сожжением Корана в Стокгольме. Об этом он сообщил в интервью эмиратской газете Al Ittihad.

«Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим», — сказал он.

Накануне страны — участницы Организации исламского сотрудничества призвали принять меры против повторных оскорблений символов ислама.

До этого МИД Швеции сообщал, что в стране усилят контроль за безопасностью и пограничный контроль после акции с сожжением Корана в центре Стокгольма.

28 июня в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжег Коран в ходе молитвы в священный для мусульман праздник Курбан-байрам. Отмечалось, что шведские полицейские разрешили провести эту акцию, хотя еще в феврале дважды отказывала ее организаторам.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.