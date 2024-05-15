Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде после покушения на Фицо напомнили о его позиции по Украине

Сенатор Пушков после покушения на Фицо напомнил о его позиции по Украине

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков задался вопросом, куда приведут следы в ходе расследования покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В своем Telegram-канале сенатор напомнил о его позиции по Украине.

«Кто направлял руку стрелявшего — главный вопрос. Фицо известен своим отказом поддерживать военные поставки на Украину и несогласием с политикой НАТО по Украине. Куда приведут следы?», — написал Пушков.

Парламентарий указал на то, что нападавший успел сделать три выстрела и задался вопросом, «куда смотрела охрана» и кто ее обеспечивал.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны. Неизвестный мужчина открыл огонь после того, как Фицо вышел из здания к гражданам. Он выстрелил несколько раз, ранив главу правительства республики. В настоящее время премьер-министра на вертолете транспортируют в больницу. Его должны доставить в один из госпиталей в городе Братиславе.

Ранее президент Словакии отреагировала на нападение на премьер-министра Фицо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами