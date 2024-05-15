В Совфеде после покушения на Фицо напомнили о его позиции по Украине

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков задался вопросом, куда приведут следы в ходе расследования покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В своем Telegram-канале сенатор напомнил о его позиции по Украине.

«Кто направлял руку стрелявшего — главный вопрос. Фицо известен своим отказом поддерживать военные поставки на Украину и несогласием с политикой НАТО по Украине. Куда приведут следы?», — написал Пушков.

Парламентарий указал на то, что нападавший успел сделать три выстрела и задался вопросом, «куда смотрела охрана» и кто ее обеспечивал.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны. Неизвестный мужчина открыл огонь после того, как Фицо вышел из здания к гражданам. Он выстрелил несколько раз, ранив главу правительства республики. В настоящее время премьер-министра на вертолете транспортируют в больницу. Его должны доставить в один из госпиталей в городе Братиславе.

Ранее президент Словакии отреагировала на нападение на премьер-министра Фицо.