Ученые нашли конфликт двух важных когнитивных функций в мозге

Французские нейробиологи из Лионского исследовательского центра нейронаук выяснили, что в мозге человека могут соперничать два важных мыслительных процесса. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Science of Learning (NPJ SciLearn).

Команда нашла отрицательную корреляцию между статистическим обучением и исполнительными функциями. Проще говоря, люди, которые хорошо усваивают закономерности и последовательности, обычно сталкиваются с затруднениями при решении задач, требующих активного мышления и принятия решений.

Статистическое обучение — это очень важный когнитивный навык, который позволяет людям бессознательно выявлять закономерности и шаблоны в окружающей среде. Он связан со способностями в самых разных областях — от овладения языком до социальных взаимодействий.

С другой стороны, управляющие функции — это когнитивные процессы высокого уровня, необходимые для планирования, принятия решений, исправления ошибок и адаптации к новым и сложным ситуациям, в первую очередь управляемые префронтальной корой.

Чтобы выявить конкуренцию между этими системами, команда провела два эксперимента. В первом тесте участники должны были следить за появляющимися на экране стрелками и нажимать соответствующие им кнопки. Это позволило оценить способность людей распознавать последовательности.

Во втором задании добровольцам пришлось в произвольном темпе нажимать на кнопки, соответствующие выражениям возникающей на дисплее собачьей морды. Испытание должно было задействовать управляющие функции участников.

В обоих исследованиях наблюдалась устойчивая отрицательная корреляция между статистическим обучением и большинством показателей исполнительного функционирования. Это говорит о том, что людям, которые преуспевают в задачах, требующих высокого уровня исполнительного контроля, таких как сложное решение проблем и принятие решений, может быть сложнее участвовать или получать пользу от неявных процессов обучения, которые основаны на подсознательном обнаружении закономерностей.

По словам ученых, результаты исследования бросают вызов традиционному взгляду на когнитивные способности как на изолированные навыки. Вместо этого они подчеркивают интерактивную и конкурентную природу различных мыслительных систем мозга.

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