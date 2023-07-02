Кадыров и Делимханов записали совместное видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым сняли совместное видео с опровержением различных слухов. Его опубликовал Делимханов в своем Telegram-канале.

«Никак не успокоятся эти сплетники и болтуны, которые не имеют никаких дел, кроме пустой болтовни», — написал депутат.

По его словам, именно «для таких недалеких людей» они записали данный видеоролик.

На видео они сидят за столом. Делимханов показал на телефоне дату для тех, по его словам, кто сомневается.

«Долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить», — говорит Кадыров.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на чеченского оппозиционера писали, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает из-за проблем с почками. Про Делимханова ранее распространяли информацию, что он погиб в зоне военной операции на Украине. Канал «Звезда» сообщал, что соратник Кадырова был ранен. 14 июня депутат сообщил, что с ним все хорошо.

Ранее Песков опроверг слухи насчет генерала Суровикина.