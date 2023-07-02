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Путин прокомментировал акт сожжения Корана в Стокгольме

Президент Путин напомнил Швеции о Петре I после акции с сожжением Корана в Стокгольме

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, говоря о сожжении Корана в Стокгольме, вспомнил победу русской армии под командованием Петра Первого над шведами. Фрагмент передачи «Москва.Кремль. Путин» опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.

«В Швеции опять Коран сожгли. Петра Первого на них не хватает», — сказал глава государства во время посещения мечети в Дербенте при поездке 28 июня.

Путин подчеркивал, что в некоторых странах, в отличие от России, не уважают чувства верующих и не считают преступлением сожжение священных книг. Он напомнил, что в России разжигание межконфессиональной розни по закону считается преступлением. Глава государства отметил, что взаимное уважение и братские отношения христиан и мусульман скрепляют единство народа России.

28 июня в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжег Коран во время молитвы в священный для мусульман праздник Курбан-байрам и получил два протокола. Как выяснилось, полиция разрешила эту акцию, хотя еще в феврале дважды отказывала ее организаторам.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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