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Вучич ждет обострения в Косово и активизации контрнаступления Киева к саммиту НАТО

Президент Сербии Вучич: Украина попытается развить контрнаступление к саммиту НАТО

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Украина попытается развить контрнаступление к саммиту НАТО. Об этом он сообщил в эфире телеканала TV Prva.

По его словам, украинские войска попытаются организовать контрнаступление возле Бахмута (российское название — Артемовск), Энергодара и Мелитополя.

Вучич считает, что на фоне украинского контрнаступления косовоалбанский премьер-министр Альбин Курти в Приштине запустит новый виток гонений на косовских сербов.

Ранее Вучич провел переговоры по Косово с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем и представителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком в Брюсселе. В ходе встречи, как сообщает Танюг, политик вручил Боррелю документ, документирующий недавние злоупотребления в отношении косовских сербов.

По словам Вучича, в документе доказывается невиновность задержанных албанскими властями сербов, а также сообщается о нанесенных им телесных повреждениях.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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