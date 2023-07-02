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Макрон планирует вечернее совещание по борьбе с беспорядками во Франции

Вечером Макрон проведет совещание по борьбе с беспорядками

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в воскресенье вечером совещание по борьбе с беспорядками, которые происходят в стране. Об этом сообщает канал BFMTV.

«Глава государства подведет итоги ситуации в Елисейском дворце в 19:30 на совещании в присутствии премьер-министра [Элизабет Борн], министра внутренних дел [Жеральда Дарманена] и министра юстиции [Эрика Дюпон-Моретти]», — говорится в сообщении.

Волна беспорядков охватила Францию 27 июня после того, как в пригороде Парижа погиб 17-летний подросток, отказавшийся подчиниться полиции. Акции протеста также начались в Нантре, Лилле и Тулузе. Позднее протесты переросли в столкновения с полицией, когда демонстранты стали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских. В результате были задержаны более 1 тыс. человек.

Глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что участники протестов в стране за четыре дня разграбили около 250 табачных лавок.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

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