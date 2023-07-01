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Кулеба призвал Запад не совершать ошибку Меркель

Кулеба призвал Запад не повторять ошибку Меркель, блокировавшую вступление Украины в НАТО

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Gleb Garanich/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Bild, что позиция экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления украинского государства в НАТО, которой она придерживалась 15 лет назад, в конечном итоге стала одной из причин, приведших к нынешнему конфликту.

«Не повторяйте ошибку, которую канцлер Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году, когда она решительно выступила против любого продвижения к членству Украины в НАТО», — сказал министр.

Как считает дипломат, это решение привело к воссоединению Крыма с Россией. По его мнению, если бы тогда Украина была членом Североатлантического альянса, то российско-украинского конфликта не произошло бы.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО должно упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить вступление Украины в НАТО.

До этого бывший президент Украины Петр Порошенко сказал, что ожидает от Германии, что она возьмет на себя ведущую роль в европейской и евро-атлантической интеграции Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условие членства Украины в альянсе.

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