Боррель анонсировал важные события по Украине в ближайшие полгода

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Борррель заявил, что ожидает важных событий по Украине в период председательства Испании в ЕС — в ближайшие полгода. Заявление было сделано главой дипломатии ЕС в эфире RTVE.

«Во время испанского председательства произойдут очень важные вещи для развития событий на Украине, как на поле боя, так и в той или иной степени тайных переговорах, направленных на прекращение войны», — заявил дипломат.

Жозеп Боррель заверил, что в течение шести месяцев, которые сейчас начинаются, испанское председательство «наверняка» будет способствовать возможному вступлению Украины в ЕС, но отказался обсуждать возможность начала официальных мирных переговоров о вступлении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев в первый день председательства королевства в ЕС.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.