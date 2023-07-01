Бывший британский премьер-министр заявил о шоке от политического раскола в США

Экс-глава британского правительства Тони Блэр заявил, что от политических разногласий, которые происходят в США, он пребывает в состоянии шока. Об этом Блэр рассказал в интервью японскому изданию Nikkei Asia.

Бывший премьер подчеркнул, что политический раскол в США его просто шокирует. Он призвал поощрять Вашингтон к возобновлению контактов с миром. При этом Блэр подчеркнул, что для Великобритании сейчас нет никаких других союзников, кроме США.

Ранее сообщалось, что советник главы Пентагона в отставке Дуглас Макгрегор заявил в интервью, что президент США Джо Байден не протянет до конца текущего года. По его мнению, Байден является «картонной фигурой», которому другие люди «суют бумажки со словами». Также Макгрегор полагает, что глава государства «на пределе своих возможностей».

Экс-советник предположил, что вице-президент Камала Харрис не сможет заменить Байдена на посту президента.

По данным последнего опроса, Трамп обходит Байдена в рейтинге в преддверии выборов в 2024 году. За республиканца на выборах готовы проголосовать 44% американцев, а за президента-демократа — 41%.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.