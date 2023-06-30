Послу Колумбии дали пояснения в МИД РФ по ситуации с гражданами страны в Краматорске

Посол Колумбии Эктор Аренас Нейра был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему были даны разъяснения в связи с заявлениями колумбийского руководства о трех граждан страны, пострадавших в городе Краматорске. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Согласно сообщению ведомства, дипломату было указано на необходимость рекомендовать колумбийским гражданам избегать посещения территорий в зоне проведения спецоперации на Украине.

В МИД России отметили, что законной целью удара Вооруженных Сил Российской Федерации являлся пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). В момент поражения цели колумбийские граждане оказались в ресторане, располагающемся в том же здании.

«По имеющейся информации, они были осведомлены о нахождении в непосредственной близости к линии огня в зоне СВО и связанных с этим рисках. Желаем колумбийским гражданам скорейшего восстановления и возвращения в безопасное место», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

29 июня колумбийский президент Густаво Петро призвал Министерство иностранных дел Колумбии направить дипломатическую ноту протеста России после взрыва в Краматорске, в результате которого пострадали три гражданина Колумбии.

Позднее российское посольство в колумбийской Боготе назвало Краматорск нежелательным местом для опрометчивой поездки граждан Колумбии и порекомендовало воздержаться от посещения зоны боевых действий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона сожалеет об инциденте с тремя гражданами Колумбии, попавшими под ракетный обстрел в Краматорске в ДНР.