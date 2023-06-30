Лавров назвал мятеж Пригожина «передрягой»

Глава МИД России Сергей Лавров назвал мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «передрягой». Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной», – считает он.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в данный момент разведывательные службы Европейского союза занимаются глубоким анализом попытки военного мятежа со стороны основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом Боррель сообщил, прибыв на саммит Евросоюза в Брюсселе.

Он подчеркнул, что в ЕС сейчас «думают о сценариях».

Глава дипломатии Евросоюза выразил мнение, что российское руководство было «ослаблено» попыткой мятежа.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».