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Лавров сообщил, что МАГАТЭ знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Лавров назвал враньем чистой воды заявления Украины о планах России взорвать ЗАЭС

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) регулярно посещают Запорожскую атомную электростанцию и знают, кто на самом деле ее обстреливает. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эксперты, равно как и посещавший Запорожскую атомную электростанцию генеральный директор МАГАТЭ Гросси, прекрасно знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС», — сказал он.

Дипломат назвал «враньем чистой воды» обвинения Украины в подготовке Россией взрыва на ЗАЭС.

Министр подчеркнул, что эксперты агентства хорошо знают, что такие обстрелы станции опасны, и они «не доведут до добра».

«На все наши увещевания, чтобы они эту позицию сформулировали официально и доложили о том, что они видят своими глазами на этой Запорожской станции, нам говорят, что у них в мандате нет функции установления виновных, поэтому они просто пишут – обстрелы», — пояснил Лавров.

26 июня Сергей Лавров назвал бредом утверждения Киева о якобы намерении России подорвать Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов расценил заявление США о ситуации на Запорожской АЭС как попытку вразумить президента Украины Владимира Зеленского не устраивать каких-либо провокаций в отношении станции.

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