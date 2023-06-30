В Совфеде заметили грусть в глазах Столтенберга и Борреля из-за Украины

В западных государствах растет беспокойство из-за перехода конфликта на Украине в труднопредсказуемую стадию, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. В своем Telegram-канале он отметил, что НАТО сбавляет обороты, несмотря на крикливых просителей подаяний из Киева.

«Утомление развитием ситуации вокруг Украины нарастает. В Киеве это не хотят понимать, да и не примут. Для них любая альтернатива — конец правления мазепинско-бандеровского режима, который похоже пытается сделать украинский язык вторым после английского. Словом, дошло до абсурда <…> Тональность информвбросов пока остается прежней, но в глазах [генсека НАТО Йенса] Столтенберга и [главы европейской дипломатии Жозепа] Борреля появилась грусть», — написал Карасин.

Он также добавил, что пока неизвестно, чем ситуация может обернуться для Запада. Карасин подчеркнул, что вновь в Великобритании и Франции вынуждены тщательно просчитывать варианты развития событий.

Ранее в Польше заявили об усталости стран Запада от помощи Украине.