В Кремле прокомментировали задержание в Польше российского хоккеиста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что посольство России в Польше выяснит подробности задержания в стране российского хоккеиста Максима Сергеева по обвинению в шпионаже.

Представитель Кремля при этом отметил, что дипломатам РФ тяжело работать в Варшаве в связи с «оголтелой русофобской позицией польских властей». Песков добавил, что на данный момент он не располагает детальной информацией относительно задержания российского спортсмена в Польше.

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро ранее сообщал, что в стране по обвинению в шпионаже задержали российского хоккеиста. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о спортсмене клуба «Заглембе», выступающем в Польской хоккейной лиге, Максиме Сергееве.

По данным польских спецслужб, хоккеист «выполнял на польской территории порученные задачи, среди прочего о выявлении критической инфраструктуры в нескольких воеводствах». В Генеральной прокуратуре Польши указали, что россиянин находился в стране с октября 2021 года. Задержанному предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки против интересов Польской Республики. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее стало известно об аресте гражданки Украины по обвинению в шпионаже на Вооруженные силы Украины (ВСУ).