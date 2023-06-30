В Киеве поставили условие приезда Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Владимир Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюс только если там пригласят Украину в альянс, сообщает Reuters.

«Президент не поедет на саммит, если лидеры будут склонны проявлять или проявят недостаток мужества», — заявил Жовква.

Он также указал на случаи Швеции и Финляндии, заявки которых были рассмотрены в 2022 году сразу после подачи.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк потребовал уважения к Украине со стороны НАТО после заявлений лидеров стран – участниц альянса о «высоких стандартах НАТО».

Чиновник утверждает, что ВСУ являются «единственной армией Европы с реальным боевым опытом участия в конфликтах такой интенсивности», а также отметил опыт Подоляка в ведении боевых действий с ВС РФ.

Ранее Украине пообещали «сюрприз» по вопросу ее членства в НАТО на июльском саммите.