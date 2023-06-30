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МИД России отказался платить за консультативную группу по ДОВСЕ

Рябков заявил, что Россия не намерена оплачивать счета по консультативной группе ДОВСЕ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ не намерена оплачивать счета по работе Совместной консультативной группы Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), которые были выставлены после 11 марта 2015 года, сообщает ТАСС.

«Если раньше кто-то теоретически мог рассчитывать на то, что в случае возобновления Россией действия ДОВСЕ она оплатит все счета, выставлявшиеся ей после 11 марта 2015 года, то теперь такая вероятность исключена даже в теории», — заявил Рябков.

Он отметил, что Россия готова оплатить только свою часть расходов, связанных с проведением нынешней конференции — но поставил условие: счет должен быть выставлен отдельно, а не в рамках очередной квартальной сводки совместной консультативной группы.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что 29-30 июня в Вене будет проходить конференция по выходу России из ДОВСЕ.

Ранее в МИД России указали, что стало «последней каплей» в принятии решения по ДОВСЕ

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