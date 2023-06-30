МИД России отказался платить за консультативную группу по ДОВСЕ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ не намерена оплачивать счета по работе Совместной консультативной группы Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), которые были выставлены после 11 марта 2015 года, сообщает ТАСС.

«Если раньше кто-то теоретически мог рассчитывать на то, что в случае возобновления Россией действия ДОВСЕ она оплатит все счета, выставлявшиеся ей после 11 марта 2015 года, то теперь такая вероятность исключена даже в теории», — заявил Рябков.

Он отметил, что Россия готова оплатить только свою часть расходов, связанных с проведением нынешней конференции — но поставил условие: счет должен быть выставлен отдельно, а не в рамках очередной квартальной сводки совместной консультативной группы.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что 29-30 июня в Вене будет проходить конференция по выходу России из ДОВСЕ.

Ранее в МИД России указали, что стало «последней каплей» в принятии решения по ДОВСЕ