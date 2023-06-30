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В ООН раскрыли, что Вашингтон потратил на покрытие госдолга Киева $4,5 млрд

The Grayzone: США потратили на покрытие госдолга Украины $4,5 млрд

Соединенные Штаты потратили на покрытие государственного долга Украины $4,5 млрд, заявил на заседании Совбеза ООН американский журналист, основатель и главный редактор издания The Grayzone Макс Блюменталь.

«Американская общественность понятия не имеет о том, куда идут их налоги. Поэтому на этой неделе мы, The Grayzone опубликовали независимый аудит выделений американских налоговых средств Украине в течение 2022 и 2023 годов», — заявил Блюменталь.

Он пояснил, что сумма в $4,5 млрд была выделена Украине от Агентства США по международному развитию. Блюменталь подсчитал, что каждый американец, таким образом, был вынужден потратить по $30 на другую страну в то время, как по данным The Grayzone, 40% американцев не могут позволить себе скорую помощь за $400.

Ранее бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Майк Пенс заявил, что Вашингтон никогда не должен отправлять американские войска на Украину, но поставки оружия вооружений Киеву необходимо ускорить.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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