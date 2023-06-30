Президент ЮАР предоставил суду конфиденциальную информацию по ордеру МУС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса представил в Высокий суд столичной провинции Гаутенг конфиденциальный письменный ответ под присягой в преддверии ожидаемого присутствия президента России Владимира Путина на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) 22–24 августа. Об этом сообщил местный новостной портал News 24.

Ранее окружной прокурор обратился в суд с требованием издать постановление, обязывающие власти ЮАР выполнить требование Международного уголовного суда (МУС) об аресте российского президента, если он приедет на саммит в ЮАР.

Пресс-секретарь президента Винсент Магвенья заявил, что конфиденциальность письменных показаний Рамафосы соответствует требованиям МУС.

«С точки зрения международного права ответчики обязаны сохранять конфиденциальность взаимодействия с МУС по поводу ордера на арест президента Путина. МУС требует, чтобы факт запроса о сотрудничестве оставался конфиденциальным. МУС не ослаблял требование о конфиденциальности», — цитирует его портал.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор, говоря о возможности участия Путина в саммите БРИКС, заявил, что Москва пока не ответила, приедет ли глава государства на встречу.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».