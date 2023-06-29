В Венгрии назвали абсурдом предложение выдать Киеву €50 млрд

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт считает абсурдом предложение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные €50 млрд, до тех пор пока неизвестно, какую сумму выплатил ЕС Киеву ранее и куда эти деньги пошли. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с предложением Еврокомиссии ожидается большая дискуссия, и эта дискуссия в ближайшие месяцы останется с нами. Пока точка зрения Венгрии довольно однозначна: мы считаем предложение ЕК абсурдом, не пригодным для переговоров», — заявил Орбан.

Он подчеркнул, что в связи с уже оказанной украинской стороне поддержкой, Будапешт хотел бы видеть, сколько ЕС уже выделил Киеву денег из различных источников, и куда они были потрачены.

До этого заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис говорил, что лидеры стран Европейского Союза, скорее всего, поддержат выделение нового пакета финансовой помощи Украине для восстановления ее экономики и инфраструктуры. Речь идет о дополнительной финподдержке на общую сумму €50 млрд.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.