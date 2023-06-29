Жители Ирака устроили акцию протеста у посольства Швеции в Багдаде после вчерашней акции с сожжением Корана, прошедшей в Стокгольме, передает РИА Новости.

На ролике видно, как толпа людей протестует возле здания посольства, некоторые держат в руках плакаты.

Ранее мужчина разорвал и сжег Коран у мечети в Стокгольме.

Отмечается, что за ним наблюдали около двухсот человек. Мужчина сначала вырвал страницы из Священного Писания, вытер ими свою обувь, а затем положил в книгу бекон и поджег ее. Уточняется, что полиция задержала одного из очевидцев, который пытался бросить камень в акциониста.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что решение полиции Стокгольма разрешить провести акцию с сожжением Корана «законно, но неуместно».

В начале года полиция шведского Стокгольма также разрешила проведение очередной демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью.

Ранее Госдума осудила власти Швеции, допустившие сожжение Корана в Курбан-байрам.