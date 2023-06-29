Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жители Ирака устроили акцию протеста у посольства Швеции

Жители Ирака устроили акцию протеста у посольства Швеции после сожжения Корана в Стокгольме

close
100%
Пресс-служба Р. Кадырова/РИА Новости

Жители Ирака устроили акцию протеста у посольства Швеции в Багдаде после вчерашней акции с сожжением Корана, прошедшей в Стокгольме, передает РИА Новости.

На ролике видно, как толпа людей протестует возле здания посольства, некоторые держат в руках плакаты.

Ранее мужчина разорвал и сжег Коран у мечети в Стокгольме.

Отмечается, что за ним наблюдали около двухсот человек. Мужчина сначала вырвал страницы из Священного Писания, вытер ими свою обувь, а затем положил в книгу бекон и поджег ее. Уточняется, что полиция задержала одного из очевидцев, который пытался бросить камень в акциониста.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что решение полиции Стокгольма разрешить провести акцию с сожжением Корана «законно, но неуместно».

В начале года полиция шведского Стокгольма также разрешила проведение очередной демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью.

Ранее Госдума осудила власти Швеции, допустившие сожжение Корана в Курбан-байрам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях