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МИД РФ прокомментировал сообщения о троих раненных в Краматорске колумбийцах

МИД: в РФ сожалеют об инциденте с колумбийцами в Краматорске, но его надо расследовать

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона сожалеет об инциденте с тремя гражданами Колумбии, попавшими под ракетный обстрел в Краматорске в ДНР. Заявление было сделано Захаровой в интервью для W Radio Colombia.

Однако, подчеркнула Захарова, необходимо расследовать обстоятельства, при которых граждане оказались в здании, которое «является законной целью российских вооруженных сил», поскольку там «был дислоцирован командный пункт 56 мотопехотной бригады ВСУ». По словам российского дипломата, гражданка Украины, пригласившая иностранных граждан в ресторан в этом здании, могла сделать это в провокационных целях, стремясь привести их в зону поражения.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро призвал направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске. Глава государства заявил, что Россия атаковала «трех беззащитных колумбийских мирных жителей», нарушив протоколы ведения войны.

До этого Минобороны сообщило о поражении пункта дислокации ВСУ в Краматорске.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления об ударе ВС РФ по Краматорску.

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