Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию сожжения Корана в Швеции подлой, но провокаторы этим ничего не добьются, передает Anadolu.

Он подчеркнул, что реакция Анкары на произошедшее в Стокгольме будет предельно жесткой и этот курс продолжится до тех пор, пока на Западе начнут демонстрировать решимость к борьбе с проявлениями исламофобии.

Накануне, в первый день праздника Курбан-байрам, мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. При этом за акцией наблюдали около 200 человек.

Ранее полиция Швеции разрешила сжечь Коран.