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Путин заявил о том, что из-за западных санкций полки в России не опустели

Путин: полки в России не опустели, хотя в некоторых странах хотели этого

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Павел Бедняков/РИА Новости

В России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись, вводя санкции, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени», передает пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что из-за санкций и ухода западных компаний мир не рухнул, а наоборот, возможности для российских предпринимателей расширились. Президент подчеркнул, что отечественные производители активно занимают освободившиеся ниши на рынке и осваивают новые, в том числе экспортные направления, в результате чего «вся экономика двигается вперед».

Путин также отметил, что покинувшие Россию иностранцы даже свой уход обставили как пиар-акцию, однако это не поможет им расширить бизнес, в то время как российские производители быстро заполнят пустующие ниши и «полки».

На форуме Путин также заявил, что России нужна специальная политика продвижения отечественных брендов, чтобы формировать экономику, которая будет жить не за счет потребления чужого, а за счет производства собственных товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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