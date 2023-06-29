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Песков сообщил о встрече Ушакова с посланником папы Римского

Песков: Ушаков и посланник папы Римского Дзуппи обсуждали гуманитарные вопросы

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Alessia Giuliani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во время встречи помощника российского лидера Юрия Ушакова с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи речь шла об обмене мнениями по гуманитарным вопросам. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Каких-то конкретных решений или договоренностей нет, при необходимости диалог будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

Накануне стало известно, что посланник по мирному решению на Украине прибыл в Москву во вторник вечером, 27 июня. Отмечалось, что целью визита будет «поощрение жестов человечности, которые смогут содействовать поиску решения... путей для достижения справедливого мира».

До этого вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве, первый в современной истории русский католический епископ Николай Дубинин заявлял, что Дзуппи очень хотел бы встретиться с патриархом Кириллом.

Подробнее о роли папы Римского в переговорах о мире — в колонке французского политолога, эксперта по международным связям Эммануэля Гу на «Газетe.Ru».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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