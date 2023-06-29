В России могут начать изымать питомцев за жестокое обращение

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат «Единой России» Владимир Бурматов подготовил законопроект с поправками в КоАП РФ о том, что домашних и диких животных будут изымать у их владельцев за жестокое обращение. Об этом сообщает «Известия».

«Во-первых, нужно ввести конфискацию диких зверей», — сказал депутат.

По словам Бурматова, на сегодняшний день запрет на их проживание в домашних условиях напрямую прописан в законодательстве, однако механизма конфискации до сих пор не предусмотрено.

«Содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение, так как они не могут жить в таких условиях,» — объяснил он.

Согласно информации издания, в настоящее время в РФ за жестокость по отношению к питомцам предусмотрены штрафы в 80 тысяч рублей до лишения свободы сроком до трех лет. Но после этого животное остается у своего хозяина.

Как заявляют эксперты, таким недобросовестным россиянам следует запретить повторно заводить зверей на длительный срок.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за выброшенных домашних животных.