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В МИД РФ призвали Украину и Запад не тянуть с мирным урегулированием

Лавров: чем дольше Киев и страны Запада тянут с урегулированием, тем тяжелее договориться

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Чем дольше Киев и Запад тянут с мирным урегулированием конфликта на Украине, тем сложнее будет вести переговоры. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Те, кто отказываются от переговоров, а это весь Запад и Украина, должны понимать, что чем дольше они тянут с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться», — сказал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна никогда не согласится на заморозку конфликта на своей территории.

3 июня глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель высказал мнение, что конфликт на Украине может закончиться
за несколько недель, если Запад перестанет отправлять вооружение Киеву.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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