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Каллас пообещала «сюрприз» по членству Украины в НАТО

Премьер Эстонии Каллас заявила, что в июле на саммите НАТО в Вильнюсе Украину ждет сюрприз

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Kenzo Tribouillard/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала «сюрприз» по членству Украины на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом она сообщила во время выступления на пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, передает РИА Новости.

«Я уверена, что единственная гарантия безопасности (Украины. — «Газета.Ru»), которая действительно работает, — это НАТО... Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», — сказала она.

Столтенберг ее слова не опровергал, а лишь выразил уверенность, что лидеры стран НАТО на встрече «придут к единой позиции» по этому вопросу.

«Я абсолютно уверен, что лидеры на саммите придут к единой позиции по тому, как ответить на ожидания Украины по членству», — сказал генсек.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял во время выступления на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции, что после того, как страна стала кандидатом на вступление в Евросоюз, «то же самое» ее ждет и с вступлением НАТО.

Ранее Резников сообщал, что Киев осознает, — стране на фоне боевых действий пока не будет предоставлено членство в Североатлантический альянс.

Накануне Зеленский говорил, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО на июльском саммите организации в Вильнюсе.

Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на приглашение в участии совета на полях саммита НАТО.

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