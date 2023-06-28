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Зеленский заявил, что Украина станет кандидатом на членство в НАТО

Зеленский: Украина стала кандидатом в ЕС и станет кандидатом в НАТО

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Fabrizio Bensch/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции, что после того, как страна стала кандидатом на вступление в Евросоюз, «то же самое» ее ждет и с вступлением НАТО.

»Украина стала кандидатом в ЕС, то же самое будет и в ситуации с НАТО», — сказал Зеленский.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью газете Financial Times, что Киев осознает, что стране на фоне боевых действий пока не будет предоставлено членство в НАТО. При этом, по его словам, аргументом для приглашения Украины в Североатлантический альянс является тот факт, что республика — единственное государство в мире, которое имеет боевой опыт «сдерживания русских» и использует для этого натовское оружие. Резников задался вопросом, какой еще аргумент необходим для приглашения Украины в НАТО.

Накануне Зеленский заявил, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО на июльском саммите организации в Вильнюсе.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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