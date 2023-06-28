В США уличили Зеленского в реализации личных амбиций под предлогом борьбы за демократию

Американский журналист Такер Карлсон считает, что президент Украины Владимир Зеленский под предлогом борьбы за демократию в республике и государствах Запада укрепляет собственные политические амбиции. Об этом Карлсон написал на своей странице в Twitter.

Журналист заявил, что демократия на Украине приостановлена «самым главным защитником демократии в мире», «фельдмаршалом Зеленским».

«Этот парень только что объявил, что, скорее всего, отменит выборы в следующем году <...> он просто разрушил все наши аргументы в пользу поддержки его стороны в конфликте, так что мы же не можем это делать» — написал Карлсон.

Он посетовал на то, что несмотря на заявление Зеленского, Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать поддержку Украине.

Также Карлсон напомнил, как киевские власти попытались отобрать Киево-Печерскую Лавру у верующих, арестовывая священнослужителей.

Американец отметил, что во время боевых конфликтов «политик становятся богами», обладающими чрезмерной властью. В мирное время есть возможность вступать в дебаты с оппонентами, но в «войне за демократию» можно просто бросить своих противников в тюрьму или казнить, сыронизировал Карлсон.

Ранее телеканал Fox потребовал от Такера Карлсона прекратить выступления.