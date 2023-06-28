Песков рассказал, почему Путин выбрал Соборную площадь для обращения к военным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему президент России Владимир Путин выбрал Красное крыльцо на Соборной площади в Кремле для обращения к военнослужащим 27 июня.

Традиционно Красное крыльцо использовалось в день инаугурации президента РФ.

Журналисты спросили Пескова, было ли выступление Путина своего рода новой церемонией инаугурации.

«Нет, инаугурация — это одно мероприятие, а обращение к личному составу подразделений Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД и Росгвардии — это другое мероприятие», — указал представитель Кремля.

Песков напомнил, что Соборная площадь является одним из самых исторических мест и оно находится в Кремле, где традиционно работает президент, поэтому все военнослужащие собрались там.

«Для таких важных мероприятий глава государства принял решение использовать именно Красное крыльцо», — добавил Песков.

27 июня президент Путин встретился с военными, правоохранителями и представителями других силовых структур, «обеспечившими порядок и законность во время военного мятежа». На Соборной площади собрались более 2,5 тыс. человек, в том числе сотрудников МВД, СОБР, ОМОН и других структур.

Ранее Песков рассказал об участниках выступления Путина на Соборной площади Кремля.