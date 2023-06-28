Патрушев встретился с главнокомандующим силами правопорядка Ирана

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с главнокомандующим силами правопорядка Ирана Сардаром Ахмадрезой Раданом в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

«Обсуждены вопросы, связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европейский союз ввел санкции в отношении семерых высокопоставленных граждан Ирана по обвинению в нарушении прав человека. Согласно соответствующему заявлению, ограничительные меры в рамках 9-го пакета санкций против Ирана ведены в отношении главного прокурора провинции Исфахан Сейед Мохаммад Мусавиан и других представителей судебной власти, а также военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые подавляли протестующих в 2022 году.