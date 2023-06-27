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Шойгу заявил, что Россия готова «подставить плечо» Кубе

Шойгу: Россия готова «подставить плечо» Кубе на фоне торговой блокады США

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во время переговоров в Москве с министром Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопесом Мьерой, что РФ готова оказать помощь этой стране в условиях торгово-экономической блокады со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

«В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям», — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что российский министр обороны принял в Москве министра обороны Революционных Вооруженных Сил Кубы. В ходе переговоров Шойгу заявил, что Куба была и остается важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна. Он отметил, что российско-кубинские отношения находятся на подъеме, между странами был достигнут высокий темп развития политического диалога.

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