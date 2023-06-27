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В офисе Зеленского раскритиковали слова Орбана о статусе Украины

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: словами о зависимости Украины Орбан оскорбил свою страну

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о зависимости Украины от США, который, по его мнению, такими словами оскорбляет собственную страну.

В интервью немецкой газете Bild Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством, а достижение мира теперь зависит от воли Вашингтона, а не от Киева.

«Вопрос в том, насколько субъектным является сам Орбан, если он так открыто унижает европейские ценности», — написал Подоляк в Twitter.

По его мнению, Орбан настолько не уважает Венгрию, что «так цинично» втаптывает «репутацию собственной страны в историческую грязь». При этом Подоляк подчеркнул, что Украина «обладает абсолютной свободой воли и суверенитетом в своей политике и решениях».

Орбан также подчеркнул, что Венгрия стремится к сотрудничеству во внешнеполитической области со странами – членами Евросоюза, но она не станет менять позицию по ситуации на Украине.

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