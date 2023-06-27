Мэр Киева Кличко получил выговор

Очередные кадровые перестановки произошли в Киеве, сообщает украинское издание Klymenko Time.

Кабинет министров принял решение уволить руководителей районных администраций: Деснянской — Дмитрия Ратникова и Святошинской — Сергея Павловского. Также были отстранены врио главы Днепровской и Подольской администраций — Павел Бабий и Сергей Коваленко.

Кроме того, главы четырех районов — Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского — получили выговоры. К дисциплинарной ответственности будут привлечены первые заместители глав Дарницкого и Шевченковского районов Киева.

Мэру Киева Виталию Кличко и начальнику военной администрации столицы Сергею Попко удалось избежать увольнения, однако они также получили выговоры — за ненадлежащее состояние укрытий.

Ранее Кличко заявил, что в ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем виноваты главы администраций, которых назначает президент страны Владимир Зеленский.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что четверть бомбоубежищ в стране и третья часть в Киеве непригодны для использования.