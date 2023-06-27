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Орбан отказался обсуждать инициативу ЕК направить Киеву еще €50 млрд

Орбан назвал предложение ЕК выделить Украине средства из бюджета Евросоюза несерьезным

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Vadim Ghirda/AP

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал несерьезной инициативу Еврокомиссии увеличить бюджет Евросоюза и выделить из него еще €50 млрд Украине, так как непонятно, каким образом были использованы денежные средства, направленные Киеву ранее. Он написал об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Предложение Еврокомиссии об изменении бюджета несерьезно и не подлежит обсуждению», — заявил он.

По мнению Орбана, неизвестно, как были реализованы средства, выделенные Украине другими государствами с начала специальной военной операции.

Премьер также назвал «неприемлемым» тот факт, что Брюссель требует от европейских стран новых финансовых вливаний для покрытия дефицита бюджета Евросоюза, при этом продолжая удерживать деньги, причитающиеся Венгрии и Польше от прошлого совместного займа.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что лидеры стран Европейского Союза, скорее всего, поддержат выделение нового пакета финансовой помощи Украине в размере €50 млрд для восстановления ее экономики и инфраструктуры.

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