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В Кремле оценили возможности Лукашенко стать переговорщиком по Украине

Песков не увидел предпосылок для переговоров с Украиной при посредничестве Лукашенко

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Павел Быркин/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко опытным и мудрым политиком, с которым у российского президента Владимира Путина дружеские отношения, однако заявил, что в данный момент он не сможет стать переговорщиком по Украине из-за отсутствия для предпосылок для самих переговоров.

«Лукашенко является главой братской нам Белоруссии и является госдеятелем опытным, мудрым, закаленным, с которым у Путина хорошие, не просто союзнические но и дружеские отношения», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистам, допускает ли Кремль такую возможность после договоренностей Лукашенко с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

По его словам, на ежедневной основе между лидерами двух стран происходит обмен мнений, однако возможности для того, чтобы президент Белоруссии стал переговорщиком по Украине не усматривается, так как сами переговоры исключаются Киевом и его союзниками.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключил участия президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах по урегулированию конфликта.

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