Польша собирается использовать историческую «вражду» с Германией, чтобы стать новым геополитическим центром Европейского Союза, считает исследователь издания InfoBRICS Уриэль Араужо.

«Поступая таким образом, Польша стремится утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС, одновременно бросая вызов ведущей роли Германии на континенте», — пишет Араужо.

Отчается, что амбиции Польши по «захвату власти» в ЕС при помощи «обид» за Вторую Мировую войну поддерживает США, которым не выгодно доминирование промышленно развитой Германии.

В самом Берлине смотрят на ситуацию с «иронией», так как именно финансовая поддержка общих проектов ЕС со стороны Германии смогла дать возможность Польше и другим странам ЕС развиваться.

Ранее в МИД Польши выразили уверенность, что Берлин выплатит Варшаве репарации, если партия власти выиграет выборы.