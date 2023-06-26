США заявили о намерении добиваться выдачи главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут добиваться выдачи основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции.

При этом Белоруссия не относится к этим странам.

Миллер также отметил, что американская администрация не вступала в контакты с белорусскими властями относительно попытки мятежа в России и ситуации с ЧВК «Вагнер».

Он также подчеркнул, что Вашингтон хотел бы, чтобы «Вагнер» перестал существовать».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация, произошедшая в России вокруг ЧВК «Вагнер», является внутренним делом РФ.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против Пригожина за организацию вооруженного мятежа будет прекращено, а сам бизнесмен уедет в Белоруссию.