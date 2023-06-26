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Путин поблагодарил россиян за сплоченность в ситуации угрозы мятежа ЧВК «Вагнер»

Путин поблагодарил военных и сограждан за сплоченность в ситуации угрозы мятежа ЧВК «Вагнер»

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сограждан за сплоченность в условиях угрозы военного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». Обращение транслировала пресс-служба Кремля.

«Именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что российское общество сплотила ответственность за судьбу Отечества. Путин отметил, что твердую однозначную позицию заняли общественные организации, ведущие политические партии и религиозные конфессии.

Глава государства также поблагодарил военных, вставших на защиту страны. При этом он упомянул, что среди бойцов ЧВК «Вагнер» есть много патриотов, сражавшихся за Донбасс, их просто использовали втемную, втянув в преступление. Между тем многие в рядах группы «Вагнер» являются настоящими патриотами, они показали свое мужество на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию.

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