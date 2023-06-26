Лавров рассказал об ожиданиях разведки США от попытки мятежа в России

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров считает, что разведка США рассчитывала на то, что попытка вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина окажется удачной. Об этом Лавров заявил в интервью телеканалу RT.

«В CNN, если я правильно помню, сообщили, что разведка США за несколько дней знала о готовящемся мятеже, однако решила об этом никому не рассказывать, видимо, в надежде на то, что мятеж удастся», — сказал он.

Лавров отметил, что на такую мысль его сподвигает еще одно сообщение CNN, прозвучавшее накануне со ссылкой на аналитиков американской разведки.

«Было сказано, что ожидалось, что поход Пригожина на Москву встретит гораздо большее сопротивление и будет намного более кровавым, чем это было на самом деле», — указал дипломат.

Российский министр подчеркнул, что «об ожиданиях развала России совершенно откровенно без всяких тонкостей говорили представители украинского режима», включая президента Украины Владимира Зеленского и «его сподручных».

«Все они сокрушались, что не удалось использовать эту ситуацию для развала режима», — указал глава МИД России.

Также Сергей Лавров заявил, что посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси действительно связывалась с российскими представителями в связи с попыткой мятежа в стране 24 июня и «передала сигналы».