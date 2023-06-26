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В НАТО высказались о мятеже ЧВК «Вагнер»

Генсек НАТО Столтенберг: альянс считает события в России ее внутренним делом

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Julia Nikhinson - CNP/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс считает события в России ее внутренним делом. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вильнюсе, передает ТАСС

«Мы мониторим ситуацию в России. События в выходные дни — это внутреннее дело России», — заявил Столтенберг.

25 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО, в ходе которого обсуждалось развитие ситуации в России на фоне действий частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц писала, что в США не выявили каких-либо брешей в обороне Вооруженных сил России в ходе мятежа.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы ударили по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В МО РФ опровергли его заявления, а Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент Владимир Путин выступил с обращением, назвав действия Пригожина «ударом в спину» и предупредив его и членов ЧВК о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, по итогам которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». После этого глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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Мятеж Пригожина
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