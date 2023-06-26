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На Украине назвали количество стран, готовых поддержать членство Киева в НАТО

Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что 15 стран готовы пригласить страну в НАТО

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Global Look Press

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что 15 государств-членов НАТО на июльском саммите в Вильнюсе готовы поддержать просьбу Киева о вступлении в альянс. Ее слова приводит украинское издание «Зеркало недели».

Саммит пройдет 11-12 июля.

«Если говорить по 30-балльной шкале или по 31-балльной шкале, то как минимум 15 баллов есть по тем странам, которые однозначно осознают потребность такого решения», — сказала Стефанишина.

По ее словам, в данном случае речь не идет о том, поддерживают эти страны Украину или нет, поскольку все поддерживают. Вице-премьер отметила, что государства НАТО пошли на беспрецедентные исторические и политические решения, выражая солидарность Киеву.

Также Стеванишина добавила, что подавляющее большинство европейских стран Североатлантического альянса осмысленно поддерживают решение о членстве Украины в организации, считая, что это является гарантией безопасности.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе, что Киев получит четкий сигнал и «формулу» для вступления в альянс

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