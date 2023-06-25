Польша укрепляет границу с Белоруссией из-за переезда ЧВК «Вагнер»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна укрепляет границу с Белоруссией на фоне сообщений о том, что в эту республику переедет частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» и ее основатель Евгений Пригожин. Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

По словам премьера, Польша «внимательно следит» за результатами военного мятежа в России, а польские военные дополнительно укрепили рубежи на границе с Белоруссией и Калининградской областью.

Политик объяснил, что эти меры являются реакцией на возможную угрозу со стороны РФ, поскольку президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко «могут действовать очень странно».

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении основателя Пригожина будет прекращено, и «сам он уйдет в Беларусь». По его словам, гарантии, что основатель ЧВК «Вагнер» сможет уйти в Белоруссию, дал Путин.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.