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Путин заявил, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации

Президент Путин рассказал, что первостепенное внимание уделяет вопросам спецоперации

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе »Москва. Кремль. Путин», что его день начинается и заканчивается вопросами спецоперации.

«Первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается», — сказал он.

Путин рассказал, что в течение дня он проводит совещания, встречи, телефонные переговоры, в ходе которых обсуждаются вопросы производства оборонно-промышленного комплекса — с директорами предприятий и компаний и теми, кто применяет эти силы и средства.

Ранее, выступая на ПМЭФ, Путин сообщил, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса увеличили выпуск военной продукции в 2,7 раза за последний год, а по наиболее востребованным образцам — в 10 раз. По его словам, оборонные предприятия «работают в две, три смены, некоторые и днем, и ночью», что говорит о большом запасе прочности страны.

До этого в ходе послания Федеральному собранию президент заявил, что РФ будет делать все для победы в спецоперации.

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