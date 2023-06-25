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В Крыму указали на ошибку в словах Обамы о жителях региона

Константинов: подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов указал на ошибку бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы о жителях Крыма. Константинов указал, что подавляющее большинство жителей полуострова всегда тяготело к возвращению в Российскую Федерацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы поправить Обаму. У нас не некоторые люди поддерживали РФ, а подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Российскую Федерацию», — отметил он.

Константинов подчеркнул, что жители Крыма поддерживали РФ независимо от их языка.

«Они были русскими по своему духу, это главное», — добавил парламентарий.

Константинов указал на то, что со всеми политиками из западных стран происходят примерно одинаковые и странные вещи.

«Когда они находятся у власти, они делают аморальные вещи, а как только уходят на пенсию, начинают рассуждать очень близко к здравомыслию», — пояснил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал слова бывшего президента США Барака Обамы, заявившего о поддержке крымчанами присоединения к России.

Барак Обама заявлял в интервью телеканалу CNN, что многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к Российской Федерации в 2014 году.

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