Президент Грузии Зурабишвили заявила, что следит за событиями в России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости контролировать границы на фоне военного мятежа в России. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Политик заявила, что внимательно следит за происходящим в соседней стране.

«Учитывая возможные новые волны миграции, наши границы должны находиться под строгим контролем», — написала грузинский лидер.

Ранее бывший премьер Грузии Георгий Гахария призвал власти страны закрыть границы с Россией.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.